I soldati di Kim incapaci e inesperti per l’Ucraina ‘bersagli facili da eliminare’

(Adnkronos) –, impreparati, incuranti del pericolo. In poche parole obiettivida eliminare. Così i militari ucraini descrivono idella Corea del Nord chiamati a rimpolpare i ranghi dell’esercito della Russia nella guerra in corso da oltre 1000 giorni. Gli uomini ‘offerti’ da Kim Jong-un a Vladimir Putin combattono nelle pianure della regione del Kursk, dove lo scorso agosto un’incursione a sorpresa ha consentito all’esercito di Kiev di prendere il controllo di ampi territori. Nel giorno in cui le forze speciali ucraine hanno rivendicato l’uccisione di 50nordcoreani in tre giorni di combattimento nella regione frontaliera, sorprende come le truppe inviate da Kim – a differenza delle forze russe che si spostano in piccoli gruppi cercando riparo tra gli alberi per ridurre le possibilità di essere colpite – avanzino in campo aperto, senza paura delle armi nemiche in volo sopra le loro teste.