I soldati di Kim incapaci e inesperti per l' Ucraina ' bersagli facili da eliminare'

L'esercito di Kiev sorpreso da come le truppe nordcoreane inviate da Kim Jong Un siano un "bersaglio perfetto per l'artiglieria e gli operatori dei droni", impreparati, incuranti del pericolo. In poche parole obiettivida eliminare. Così i militari ucraini descrivono idella Corea del Nord chiamati a rimpolpare i ranghi dell'esercito della .