Ilrestodelcarlino.it - I premi dei Cavalieri del lavoro: “Borse di studio a 25 giovani talenti”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 18 dicembre 2024 – Venticinque, meritevoli, talentuosi e preparati. Che terminano i percorsi scolastici con il massimo di voti, spalancando le porte a un futuro di successi e soddisfazione in campo professionale. Sono i fiori all’occhiello degli istituti tecnici tecnologici statali della regione,ati, come ogni anno, dal gruppo emiliano-romagnolo deidel. Nell’aula Marco Biagi della sede de il Resto del Carlino, i diplomati si sono riuniti per ricevere ledi, dal valore di mille euro ciascuna, per incentivare la loro carriera futura. Seduti in prima fila, idele Andrea Riffeser Monti, presidente e ad di Monrif spa. A fare gli onori di casa, la direttrice di Qn, La Nazione, Il Giorno e il Carlino Agnese Pini: “La cultura di impresa è la cultura di saper fare – inizia –.