Laverita.info - I Lincei si occupino di scienza anziché far figuracce per attaccare la Meloni

Il comunicato contro il condono delle multe ai non vaccinati dimostra che l’Accademia ha sposato le surreali tesi di virostar & Co. invece d’analizzare la realtà. Così come fece con le folli teorie sul cambiamento climatico.