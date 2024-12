Oasport.it - Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League arriva il successo di Bolzano agli shoot-out contro Vorarlberg

Leggi su Oasport.it

Si avvicinano le festività natalizie e la ICE2024-2025 non lascia ma raddoppia in fatto di match. Si giocherà senza soluzioni di continuità, come avvenuto questa sera, con 4 partite in programma, una delle quali con una squadra italiana protagonista:. Gli altoatesini hanno centrato ilin casa dima con il concomitantedi Fehervar ha lasciato momentaneamente la vetta della classifica proprio ai magiari.4-5 dopo gli-out.I padroni di casa partono a razzo con Erne che sigla l’1-0 al 7:12 quindi raddoppio immediato con Passolt al minuto 8:05. I Foxes accorciano le distanze al 16:01 con Halewka, ma Gilmour allunga di nuovo con il 3-1 al 19:42.non molla e accorcia al 19:55 con DiGiacinto per il 3-2. Gli altoatesini trovano il 3-3 con Bradley al 26:49, quindi passando a condurre con Finoro al 50:33.