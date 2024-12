Fanpage.it - Ho provato a trovare un antifascista ad Atreju: vi racconto come è andata

Leggi su Fanpage.it

Così, non me l'aspettavo neanche io. L'intero blocco elettorale del primo partito italiano non si sentee lo ha rivendicato di fronte alla mia telecamera. Compresi i piani altissimi del partito Fratelli d'Italia. Ma allora, se non sono antifascisti, cosa sono?