Lanazione.it - Guida in stato d’ebbrezza. Due denunciati dai carabinieri

Leggi su Lanazione.it

ORVIETO Attività straordinarie deiin occasione delle festività natalizie per prevenire furti in abitazioni, negozi e veicoli, che tendono ad aumentare in questo periodo dell’anno. Identificate 200 persone e sottoposti a verifica 150 veicoli. Contestate numerose violazioni al codice della strada: in particolare sono statiperindi ebbrezza e sotto l’effetto di droghe, un 38enne residente nel viterbese, conducente di un’ auto che, coinvolto in un incidente stradale con lievi conseguenze, dopo essertrasportato in ospedale è risultato avere un tasso alcolemico superiore oltre tre volte ai limiti di legge nonché positivo al test per assunzione di cannabinoidi. Perindi ebbrezza èdenunciato un 54enne, anch’egli residente nel viterbese, che eracoinvolto in un incidente nella notte tra venerdì e sabato con un altro veicolo, la cui conducente ha riportato un prognosi di 20 giorni, è risultato avere un tasso alcolico quasi quattro volte superiore al limite consentito.