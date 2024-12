Sport.quotidiano.net - Golf Club Bologna: la cena degli auguri coincide con le premiazioni del circolo di Monte San Pietro. Mazzoli, Messina e Mingozzi, i big

Soci e amici delsi sono ritrovati per la, coincisa con le. A causa del percorso reso impraticabile a causa della troppa pioggia caduta, l’evento non è stato corredato dal gioco: le due gare in programma nel fine settimana sono state rimandate. IldiSanha avuto ugualmente una frequentazione alla pari di un grande evento. Matteoè stato premiato quale campione sociale della categoria lorda, quella giocata senza tenere conto dei vantaggi dati dall’handicap di gioco. In prima categoria netta il titolo è andato a Marco. Nel campionato match play, intitolato alla memoria di Pierpaolo Bonori, Angeloha superato in finale Massimo Fuzzi. Ha completato la festa dei premiati per le prestazioni sul campo l’intera squadra agonistica capitanata da Michele de Vito Piscicelli e accompagnata dai maestri Giacomo Fortini e Matia Malagutti.