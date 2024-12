Anteprima24.it - Furti, nuova stretta di Prefettura e Forze dell’Ordine

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è riunito questa mattina il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, con la partecipazione dei vertici delle.Nel corso della riunione è stata esaminata, anche alla presenza del Sindaco del Comune di Paternopoli, la situazione della sicurezza di quel territorio, in particolare relativamente aiin abitazione.Il Prefetto, con le, ha disposto l’intensificazione dei servizi di sicurezza e l’attivazione di misure specifiche per contrastare i fenomeni criminali, evidenziando, tra l’altro, l’intenzione di promuovere, tra i Comuni maggiormente interessati, la sottoscrizione, già dal prossimo mese di gennaio, di Patti per la sicurezza urbana, che prevedono l’implementazione della videosorveglianza, il miglioramento dell’illuminazione pubblica e il potenziamento delledi polizia locale, spesso sottodimensionate.