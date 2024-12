Genovatoday.it - Furgone avvolto dalle fiamme in autostrada, trasportava medicinali

Pomeriggio complicato mercoledì 18 dicembre 2024 per via di uncon a bordo, che, mentre percorreva l'A7 in direzione nord, ha cominciato a emettere fumo nei pressi di Vignole Borbera.Il conducente si è prontamente accostato e messo in salvo, mentre cominciavano a.