Sbircialanotizia.it - Fuoco di Sant’Antonio, web serie ‘Lo stesso fuoco’ fa luce su Herpes zoster

Leggi su Sbircialanotizia.it

Sul sito web Skytg24.it la fiction in 8 puntate ideata da Gsk e prodotta da DrMovie Una webper sensibilizzare sui rischi legati all’, il cosiddetto 'di' e far conoscere questa patologia spesso sottovalutata. È 'Loweb in otto episodi che racconta, in modo coinvolgente ma fedele alla .