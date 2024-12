Formula 1 Sergio Perez lascia la Red Bull | Un onore correre con Verstappen

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dopo quattro stagioni di successo insieme e dopo la conclusione della stagione diUno più lunga della storia,Pérez e la Oracle RedRacing hanno raggiunto un accordo per separarsi per il 2025. "Sono incredibilmente grato per gli ultimi quattro anni con la Rede per l'opportunità di