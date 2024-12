Sbircialanotizia.it - Formula 1, Sergio Perez lascia la Red Bull: “Un onore correre con Verstappen”

Il pilota messicano non sarà in griglia con la scuderia austriaca. Lawson in pole per sostituirlo Dopo quattro stagioni di successo insieme e dopo la conclusione della stagione diUno più lunga della storia,Pérez e la Oracle RedRacing hanno raggiunto un accordo per separarsi per il 2025. "Sono incredibilmente grato .