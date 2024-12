Zon.it - Fisciano, inaugurato lo Sportello Eurodesk per Giovani e Comunità

Il Comune di, in collaborazione con la Fondazione Casamica e il Centrodi Mercato San Severino, halo, un servizio di informazione e consulenza dedicato aie alla. Lomira a promuovere la mobilitàle in Europa, offrendo opportunità di formazione, lavoro, volontariato e crescita personale attraverso programmi finanziati dall’Unione Europea, come Erasmus+, il Corpo Europeo di Solidarietà e i tirocini presso le istituzioni europee.Tra le iniziative principali supportate dallo:Scambili;Corpo Europeo di Solidarietà;Servizio volontario europeo;Lavoro stagionale;Erasmus perimprenditori;Lavoro alla pari;Campi di volontariato internazionale;Tirocini presso le Istituzioni dell’UE;Servizio civile universale;Discover EU;Stage presso aziende in Europa.