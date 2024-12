.com - Fiorentina, Conference League: nebbia all’aeroporto di Peretola, la squadra parte da Pisa

Leggi su .com

FIRENZE – Ancora disagi per laoggi, 18 dicembre 2024,di Firenze. Toscana Aeroporti ha fatto sapere che sono state quattro le cancellazioni di voli innza e tre i dirottamenti di voli in arrivo, a causa dellache si è manifestata in modo evidente soprattutto nella fascia oraria dalle 13.30 alle 14.30. E ci sono .L'articolodi, ladaproviene da Firenze Post.