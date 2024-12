Liberoquotidiano.it - **Fed: taglia i tassi 'solo' di 25 punti, calo inflazione non convince**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - La Federal Reserve non cede alle lusinghe e continua con un atteggiamento da 'colomba'. Infatti nell'ultima riunione del 2024 il comitato di politica monetaria ha deciso un tagliodi 25(molti osservatori si aspettavano 50) alla luce di segnali che sembrano poco rassicuranti: infatti, si spiega nella dichiarazione conclusiva del Fomc, se "indicatori recenti suggeriscono che l'attività economica ha continuato a espandersi a un ritmo sostenuto" l'"ha fatto progressi verso l'obiettivo del 2 percento del Comitato, ma rimane in qualche modo elevata".Il Comitato di politica monetaria ritiene pertanto "che i rischi per il raggiungimento dei suoi obiettivi di occupazione esiano più o meno in equilibrio e le prospettive economiche sono incerte".