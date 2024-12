Ilfattoquotidiano.it - Fabrizio Pregliasco dopo il malore: “Alcuni mi hanno scritto che stavo male a causa dei vaccini”

“Ieri mattina ho spaventato da morire mia moglie, ero in bagno, ho finito di lavarmi i denti e sono caduto come una pera, per fortuna senza sbattere la testa da qualche parte”. È il racconto dall’ospedale San Raffaele di Milano di docente all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, docente all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, rispondendo a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1, che lunedì, senza conoscere la situazione che stava vivendo, lo aveva raggiunto telefonicamente apprendendo delavuto poche ore prima.Cosa è successo “non si sa bene – ha spiegato l’esperto – sembra un Tia”, attacco ischemico transitorio, “un problema contingente che mi ha fatto perdere i sensi.