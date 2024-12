Agi.it - Era in coma e si trova iscritto al PD. La rabbia della moglie

AGI - Tesserato Pd, ma inall'ospedale di San Martino Valle Caudina ad Avellino. A denunciare la vicenda è ladalle colonne del CorriereSera. "Non ha potuto firmare la tessera Pd, perché nella fase del tesseramento era ricoverato in ospedale. È stato ben due mesi inper un attacco celebrale, poi trasferito in una clinica riabilitativa", ha dichiarato suaCristina Gabriella Monteanu. "Non so chi ha firmato e pagato la quotatessera, ma qualcuno a nostra insaputa, per proprio tornaconto politico, ha utilizzato i suoi dati per sottoscrivere la tessera. Appresa la notizia per caso, ho voluto delle spiegazioni, perché mi sembrava il minimo in una situazione così paradossale", ha proseguito, sottolineando che avrebbe anche chiesto delucidazioni al segretario del circolo di competenza.