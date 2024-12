Oasport.it - Equitazione: l’Italia del salto ostacoli a Londra con De Luca e Turturiello

In vista dell’ottava tappa della FEI Jumping World Cup 2024-2025 – Western European League – che si terrà domenica prossima all’ExCel di, il sito ufficiale della Federazione Italiana Sport Equestri ha reso noti quali saranno i binomi a partecipare al contest dinella capitale britannica.Si tratta di Lorenzo De, che avrà a disposizione Cappuccino 194, Carlson 86 e Promise Z, e di Francescocon Chicken George 3 e Palina Keeps ZL.Entrambi autori di un ottimo 2024, dove hanno partecipato alla Global Champions League e al Global Champions Tour, gli azzurri cercheranno di andare a caccia del miglior risultato possibile in un impianto iconico sia per l’sia per lo sport in generale, che riporta alla mente le Olimpiadi del 2012.Quella disarà la penultima chance del 2024, visto che poi, dopo le festività natalizie, il movimento equestre si ritroverà in Belgio, a Mechelen, per l’appuntamento che andrà in calendario dal 26 al 30 dicembre 2024.