Entra in un palazzo aggredisce un inquilino e poi i poliziotti

Si era intrufolato in un androne condominiale di viale Varese per dormire, ha aggredito uno dei condomini che cercava di allontanarlo e poi iintervenuti poco dopo. Primoz Praproynik, sloveno di 37 anni, è stato arrestato ieri mattina e portato subito a processo direttissimo con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Una volta arrivati sul posto, gli agenti non hanno avuto nemmeno il tempo di interagire con l’uomo, che li ha aggrediti verbalmente e poi fisicamente con calci pugni e morsi. Con moltissima fatica isono riusciti farlo salire sulla pattuglia, e una volta in Questura ha proseguito nella sua violenta condotta, scalciando e tirando pugni agli agenti.