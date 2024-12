Frosinonetoday.it - Ennesimo investimento in via Verdi, pedone finisce in ospedale

Leggi su Frosinonetoday.it

ieri sera in via, nella parte bassa del capoluogo ciociaro, nei pressi della stazione ferroviaria. Un uomo è stato investito mentre attraversava la strada in un tratto scarsamente illuminato. Immediatamente soccorso è stato trasferito in ambulanza al 'Fabrizio.