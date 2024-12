Foggiatoday.it - Elezioni divisive in Confindustria, Zanasi getta acqua sul fuoco: “Troviamo sempre la sintesi"

Leggi su Foggiatoday.it

Spirano venti di guerra in via Valentini Vista Franco, nonostante la proverbiale calma del numero uno diFoggia, Eliseo. Si avvicinano lee l’entropia aumenta in un sistema pervaso da correnti e da una vivace dialettica interna.A fine febbraio scade il mandato.