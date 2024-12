Oasport.it - Dove vedere in tv Milano-Zamalek Sporting Club, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming

Giovedì 19 dicembre (ore 12.30) si giocherà, match valido per la fase a gironi delperdi. Dopo aver battuto brasiliane del Gerdau Minas e aver perso con le cinesi del Tianjin Bohai Bank, la formazione italiana tornerà in campo ad Hangzhou (Cina) per affrontare la poco quotata compagine egiziana: le vice campionesse d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico contro le Campionesse d’Africa.Il Veroinsegue una vittoria fondamentale per la qualificazione alle semifinali della rassegna iridata, a cui sta partecipando per la prima volta nella propria storia. Riflettori puntati sull’opposto Paola Egonu, sulla schiacciatrice Myriam Sylla, sulla centrale Anna Danesi, sul martello Nika Daalderop. Dall’altra parte della rete non ci saranno individualità di grande spicco, ma bisognerà cercare di mantenere la massima attenzione e non sottovalutare quello che sulla carta è l’avversario più debole del girone.