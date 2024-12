Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-NEC Red Rockets Kawasami, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Venerdì 20 dicembre (ore 08.00) si giocherà-NEC Red, match valido per la fase a gironi delperdi. Dopo aver sconfitto le brasiliane del Dentil Praiae e le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh, le Campionesse d’Europa torneranno in campo ad Hangzhou (Cina) per affrontare la rognosa compagine giapponese nell’ultimo incontro della Pool B, importante per definire gli accoppiamenti delle semifinali.Le Pantere partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare le Campionesse d’Asia, che potrebbero creare dei grattacapi all’imbattuta corazzata veneta. Il coach Daniele Santarelli farà affidamento alle stelle che ha a disposizione in rosa: l’opposto Isabelle Haak, la regista Joanna Wolosz, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr, Marina Lubian e Cristina Chirichella, il libero Monica De Gennaro.