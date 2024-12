Fanpage.it - Dona un rene a uno sconosciuto e consente una catena di tre trapianti: “Gesto di gratitudine per la vita”

Leggi su Fanpage.it

L'uomo, in perfette condizioni di salute, ha scelto di sottoporsi al prelievo di uno dei suoi reni non per aiutare un familiare o un amico, ma perrlo a unoin lista d’attesa per il trapianto. Il suo gesto ha permesso di salvare tre pazienti a Padova, L’Aquila e Bologna. È la prima “zione samaritana” in Italia dal 2019.