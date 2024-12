Dollaro balza dopo Fed euro cala a 10420 ai minimi da 2 anni

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 dic. (askanews) – Scatto rialzista delche la Federal Reserve, pur tagliando nuovamente i tassi di interesse di riferimento, ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita economica e di inflazione degli Stati Uniti, e soprattutto le sue stesse attese (per quanto riguarda i componenti del direttorio) sul futuro dei tassi di interesse. In serata la valuta condivisa si scambia 1,0420 dollari, laddove in precedenza alla diffusione del comunicato su decisioni e previsioni si attestava 1,0490 dollari. L'è così tornato a livelli che non si vedevano dal novembre del 2022.