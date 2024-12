Dl PNRR i provvedimenti per atenei | misure per housing universitario e abilitazione scientifica Via libera dal Senato

Leggi su Orizzontescuola.it

Ilha approvato la conversione in legge del decreto, introducendo importanti novità per il mondoche toccano diversi ambiti cruciali, dagli alloggi per studenti al reclutamento dei docenti, passando per il ConsiglioNazionale (CUN) e il campus del Politecnico di Milano.L'articolo Dl, iperper. Viadal