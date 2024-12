Calciomercato.it - DIRETTA Coppa Italia, Roma-Sampdoria 3-0: Baldanzi firma il tris! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i giallorossi di Ranieri e i blucerchiati di Semplici in tempo realeLaospita lanella Capitale in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di. Una sfida tra due formazioni che stanno deludendo nei rispettivi campionati di Serie A e di Serie B che saràdall’arbitro Dionisi della sezione di L’Aquila.Ranieri e Semplici, allenatori die Samp (foto Ansa) – Calciomercato.itDa una parte i giallorossi di Claudio Ranieri vengono dalla sconfitta contro il Como che ha riaperto la crisi dopo i bei successi contro il Lecce e in Europa League contro il Braga. Serve tornare a vincere per fare strada nella competizione che l’ha vista sempre uscire ai quarti negli ultimi tre anni contro Lazio, Cremonese ed Inter.