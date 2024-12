Riminitoday.it - Digitalizzazione e transizione ecologica, conclusione del progetto europeo Inable della Confcommercio

Leggi su Riminitoday.it

“Con l’ultimo appuntamento pubblico in cui sono stati presentati i risultati finali, si va a concludere il- INnovating public institutions as enABLers of thel transition avviato il 1° settembre 2023 co-finanziato dall’Unione Europa nell’ambito del programma Interreg.