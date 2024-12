Novaratoday.it - Dalla Regione oltre 100mila euro per progetti sportivi giovanili a Casalino e Ghemme

Leggi su Novaratoday.it

LaPiemonte ha approvato la graduatoria del bando regionale dedicato ai "per i giovani - in ambito sportivo", destinato ai Comuni e ai Centri di aggregazione giovanile (Cag). L'iniziativa si inserisce nell'ambito della legge regionale 6/2019 che sostiene le attività sportive per.