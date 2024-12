Sbircialanotizia.it - Da Consiglio europeo a vertice Nord-Sud, crisi internazionali al centro agenda Meloni

Leggi su Sbircialanotizia.it

La premier attesa oggi a Bruxelles per ilUe-Balcani occidentali, prima di prendere parte ai lavori deldel 19 dicembre Sarà un'fitta di impegniquella dei prossimi giorni per la presidente delGiorgia, attesa oggi a Bruxelles alle 17.30 per ilUe-Balcani occidentali, prima di prendere parte .