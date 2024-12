Ildifforme.it - Crisi dell’auto, Orsini: “Chiediamo con forza il nucleare, rimetterà al centro l’industria”

Leggi su Ildifforme.it

Il presidente di Confindustria ha poi mostrato la sua soddisfazione per i contenuti presenti nella Legge di bilancio 2025 a favore delle industrie italiane, in particolare per quanto riguarda l'Ires premiale e la rimozione dell'obbligo dei revisori del Mef all'interno delle aziende che percepiscono contributi pubbliciL'articolo: “conilal” proviene da Il Difforme.