Oasport.it - Cricket femminile, doppia sconfitta per l’Italia agli Europei T10

Duplice battuta d’arresto pernella quarta giornata degli2024 diT10 (format non olimpico): al Cartama Oval di Malaga, in Spagna, le azzurre vengono sconfitte prima da Paesi Bassi XI e poi, nello scontro diretto praticamente decisivo per l’accesso alla fase finale, a Irlanda XI.Nel primo incontro di giornatanon sfigura affatto contro Paesi Bassi XI, con le neerlandesi che si impongono per 109/6 (10.0)-95/6 (10.0), centrando il successo per 14 runs, mentre in chiusura le azzurre vengono dominate da Irlanda XI, cedendo il passo per 54/7 (10.0)-131/2 (10.0), con le irlandesi vittoriose per 77 runs.Negli altri match odierni Inghilterra XI piega Irlanda XI per 123/6 (10.0)-105/5 (10.0), vincendo per 18 runs, infine Scozia XI la spunta su Paesi Bassi XI per 124/6 (9.