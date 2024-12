Europa.today.it - Cosa succede se utilizzi trucchi scaduti

Leggi su Europa.today.it

Non importa quanto siano costosi o se siano naturali al 100 per cento, tutti i prodotti cosmetici (, creme, sieri, oli) prima o poi scadono. Ed è importante non utilizzarli oltre la data di scadenza perché possono essere pericolosi per la salute. Oltre ad una ridotta efficacia, possono.