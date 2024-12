Ilgiorno.it - Coppola. Stop di 9 mesi al processo

Leggi su Ilgiorno.it

Nel giorno in cui avrebbe dovuto arrivare la sentenza, una mossa difensiva su una questione procedurale ha imposto, invece, unodi almeno noveper ilmilanese a carico di Danilo, l’immobiliarista romano ex protagonista della stagione dei "furbetti del quartierino", imputato per tentata estorsione ai danni di Prelios, società di gestione del risparmio. La sospensione è stata decisa dalla giudice Amelia Managò, dopo che i legali Alessandro Gentiloni e Francesco Caroleo Grimaldi hanno depositato una memoria per far presente che l’Italia, quando ha chiesto e ottenuto ad agosto l’estradizione da Abu Dhabi di, non aveva indicato anche la presenza di questo procedimento a suo carico.