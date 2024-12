Sport.quotidiano.net - COPPA ITALIA SERIE C. Questa sera i quarti. In campo la Giana e i baby rossoneri

Raggiungere le semifinali diC per riscattare le delusioni del campionato. Oggi (ore 18) a Solbiate Arno il Milan Futuro ospita il Caldiero Terme con un obiettivo preciso. Pure veneti stanno vivendo una prima parte di stagione difficile: per iè un’occasione da sfruttare. Anche staperò Bonera deve fare ancora a meno dei tanti “big“ aggregati con la prima squadra. Sfida ben più ostica invece per lache alle 18.30 attende l’Avellino a Gorgonzola. I campani hanno perso solo una delle ultime quindici gare mentre i lombardi, arrivano da un ko e due pari. In caso di parità al novantesimo ci saranno supplementari ed eventuali rigori. Alessandro Stella