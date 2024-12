Lapresse.it - Coppa Italia, Atalanta-Cesena 6-1: la Dea vola ai quarti

L’travolge 6-1 ilal Gewiss Stadium e si qualifica per idi finale di, dove affronterà il Bologna. Tutto facile per la squadra di Gasperini, che in meno di dieci minuti è già avanti 2-0 grazie alle reti di Zappacosta e De Ketelaere. La Dea dilaga poi con il tris di Samardzic al 27? e il poker ancora di De Ketelaere al 35?. Nella ripresa vanno a segno anche Brescianini e ancora Samardzic per la doppietta personale. Al 90? Ceesay firma il gol della bandiera per i romagnoli per il definitivo 6-1.