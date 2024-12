Ilrestodelcarlino.it - Consolidamento sismico: lavori finiti alla Panzini: "Rifiniture e interventi esterni nell’anno nuovo"

Per la fine del 2024 era fissata la scadenza deidisecondaria. Obiettivo centrato. "La palestra della scuolaè stata riaperta – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – si dovranno fare verifiche sul controsoffitto, e si faranno ulterioristruttura, che proseguiranno anche all’inizio del 2025, ma senza interferire sull’attività scolastica". Una messa in sicurezza dal valore di circa 500.000 euro che si è concentrata sulla palestra, parte nevralgica per la solidità della struttura, completata con la sostituzione della pavimentazione nei due campi sportivi. Sette cantieri aperti sul territorio, conin corso per circa 23 milioni (compresi quelli della strada di gronda, articolo in alto). Così come per il prolungamento del molo (opera da 2,8 milioni di euro, a fronte dei 2,4 inizialmente previsti).