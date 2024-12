Ilgiornaleditalia.it - Conegliano vola in semifinale nel Mondiale per club donne

De Gennaro e compagne battono facilmente le vietnamite del LP Bank Ninh Binh. ROMA - Seconda vittoria rotonda per la Prosecco Doc Imoconelperfemminile di pallavolo. Le campionesse d'Europa venete, questa notte, ad Hangzhou, in Cina, hanno piegato per 3-0 le vietnamite del