Concorso scuola 2024 titoli riserve preferenze e non solo | i nodi da sciogliere QUESTION TIME con Cozzetto LIVE Giovedì 19 dicembre alle 15 | 00

Leggi su Orizzontescuola.it

Pubblicato il bando diPNRR2 per l’assunzione di docenti nei gradi di infanzia, primaria esecondaria di primo e secondo grado, sia per posto comune che per sostegno. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online entro il 3023:59.L'articoloe non: idacon1915:00 .