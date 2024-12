Quicomo.it - Como: nuova asta (con ribasso del 25%) per l’ex orfanotrofio di via Tommaso Grossi

Il Comune dirilancia la vendita dello storico immobile di via2/4 e via Dante Alighieri 70/72/74/76, conosciuto come. Dopo due precedenti aste andate deserte, si tenta un nuovo esperimento per trovare un acquirente, questa volta con una riduzione del 25%.