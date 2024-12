Ilgiornaleditalia.it - Commissione inchiesta Covid, presidente Lisei ad Atreju: "Indagheremo su ipotesi di strage e omicidio colposo" - VIDEO

: "La struttura commissariale di Arcuri ha illegittimamente sottratto un contratto di fornitura di mascherine a un’azienda, per poi stipularne un altro il giorno dopo con un’altra azienda. Le mascherine che ha portato in Italia erano farlocche, non proteggevano dall’infezione del virus"