Cimoncino parcheggi inadeguati e strade da riparare

Sull'edizione on line del Carlino Modena, il titolo sulle migliaia di presenze di ieri al Cimone campeggia in prima pagina celebrando trionfalmente il comprensorio sciistico. A febbraio il sindaco di Fanano rispose proprio sulle pagine del Carlino edizione MO a una mia richiesta di chiarimenti sui motivi delo a pagamento presso gli impianti del. Il sindaco rispose che "in tutte le stazioni d'Italia isono a pagamento.che il comune di Fanano ha bisogno di risorse da investire sui servizi turistici e che era riuscito a reperire fondi per quasi un milione di euro dal Pnrr e che sarebbero stati spesi sulla strada che collega Canevare agli impianti del". Non è vero che in tutte le stazioni sciistiche d'Italia isono a pagamento. In secondo luogo, chiedo anche al sindaco a quali "servizi turistici" fa riferimento.