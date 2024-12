Riminitoday.it - Centro storico, in arrivo altre quattro isole ecologiche. Montini: “Serve equilibrio tra funzionalità e decoro”

Leggi su Riminitoday.it

che si andranno ad aggiungere alle 14 già previste dal piano comunale. Con un costo di 100 mila euro e un piano di ammortamento di 20 anni, si sommeranno alle nove già attive e a quella in procinto di attivazione in via Bertani. Tutto questo a beneficio di un