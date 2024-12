Capodanno di Roma lascia anche Sattei

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.02Mararinuncia a salire sul palco al Circo Massimo per ildiper protesta contro quella che definisce "censura" nei confronti di Tony Effe. "Date le decisioni prese in merito aldi, anch'io non prenderò parte all'evento. Non trovo corretto impedire a un artista di esibirsi, privandolo della sua libertà di espressione", scrive su Instagram Mara. Prima dallaMahmood aveva annunciato il suo ritiro per protesta per la "censura" per Tony Effe.