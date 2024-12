.com - Capodanno di Roma 2024, Mahmood e Mara Sattei rifiutano di esibirsi

Dopo l’esclusione di Tony Effe dal concerto didi, anchedecidono di non partecipareDopo l’esclusione di Tony Effe dal concerto organizzato dalla giunta comunale diperal Circo Massimo, anche gli altri due artisti che avrebbero dovuto salire sul palco decidono di ritirarsi e disertare l’appuntamento capitolino.si è autoescluso per protesta contro quella che ha definito come censura: “Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione di Tony Effe daldi. Ritengo sia una forma di censura per cui decido anche io di non partecipare aldella Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata ma non deve esistere censura“.