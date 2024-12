Padovaoggi.it - Capodanno al The Space cinema con Pintus e l’anteprima di “Dove osano le cicogne”

Leggi su Padovaoggi.it

Theregala un’imperdibile sorpresa al suo pubblico per iniziare nel migliore dei modi il 2025! Martedì 31 dicembre, infatti, dalle ore 21.15 sarà possibile seguire il pre-show die Andrea Perroni, dal vivo al TheVimercate e in diretta streaming in altri The