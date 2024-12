Tg24.sky.it - Cagliari, operai schiacciati da un camion in manovra: un morto e un ferito

Dopo il grave incidente sul lavoro avvenuto la scorsa notte al porto di Genova Prà, dove uno di 52 anni èschiacciato contro un container ed un altro è rimasto, un'altra tragedia sul lavoro si è registrata questa volta in Sardegna. E', infatti, di une ungrave il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 13 nella zona industriale di Elmas, in provincia di. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, duesono statida unin: per uno di loro non c'è stato scampo, mentre il collega è stato trasportato dal 118 presso l'ospedale Brotzu di, in codice rosso. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e certificare eventuali responsabilità.