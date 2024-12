Lapresse.it - Brescia, svastiche in piazza della Loggia

Leggi su Lapresse.it

sono comparse in centro a, anche in, nei pressi di dove è esplosa la bomba nel 1974. Lo sfregio sulle mura del centro città ha subito provocato reazionipolitica.I simboli sono apparsi a cinque giorni dal corteo neofascista che ha sfilato venerdì sera per le viecittà con circa 400 persone. Una manifestazione antifascista è stata indetta per venerdì 20 dicembre.