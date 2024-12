Quotidiano.net - Borsa: seduta stabile in Europa, occhi alla Fed

Leggi su Quotidiano.net

Dopo quattro sedute in calo si ferma la discesa delle borse inche, in attesa della decisione della Fed sui tassi di interesse chiudono stabili. Parigi si è fermata in rialzo dello 0,26%, Francoforte (-0,02%) e Londra (+0,05%) piatte.